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الاتحاد الأوروبي: العملية الإسرائيلية في جنين وطولكرم تنطوي على استخدام مفرط وغير ضروري للقوة

Lebanon 24
29-01-2025 | 11:50
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