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سلام: أي كلام عن أنني لا أطبق المعايير يجب عدم الوقوف عنده وسأبقى على نهج المرونة للتعامل مع الجميع وسنتجاوز الصعوبات ونأمل أن يخرج النور قريباً للوصول إلى حكومة تنتشل لبنان من أزماته

Lebanon 24
29-01-2025 | 12:00
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رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: للبنان فرصة ذهبية بوجود الرئيسين العماد جوزاف عون ونواف سلام لمعالجة كافة المواضيع العالقة، وأتمنى على الجميع وضع يدهم بيد الرئيسين
lebanon 24
30/01/2025 01:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/01/2025 01:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: أنا على تفاهم مع رئيس الجمهورية وعلى تواصل يومي مع النواب ولن أتراجع عن المعايير التي اعتمدها لتشكيل الحكومة
lebanon 24
30/01/2025 01:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة رهينة المعايير: تحرج سلام ولا تخرجه
lebanon 24
30/01/2025 01:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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