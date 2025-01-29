Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض يلغي مذكرة بتجميد المنح والقروض الفيدرالية بعد يوم من إصدارها وجدل كبير حولها (الجزيرة)

Lebanon 24
29-01-2025 | 13:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض يلغي قرار تعليق إرسال قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل
lebanon 24
30/01/2025 01:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: قطر قامت بعمل مذهل واستثنائي من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
30/01/2025 01:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من كبيرة موظفي البيت الأبيض لمرشحي ترامب: ممنوع استخدام وسائل التواصل
lebanon 24
30/01/2025 01:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: إدارة ترامب ستلغي تأشيرات الطلاب المتعاطفين مع حماس في الجامعات
lebanon 24
30/01/2025 01:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:13 | 2025-01-29
18:07 | 2025-01-29
18:06 | 2025-01-29
18:04 | 2025-01-29
17:59 | 2025-01-29
17:56 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24