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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: ترامب يدعو نتنياهو إلى إتمام مرحلتي صفقة التبادل بما يعني إنهاء الحرب

Lebanon 24
29-01-2025 | 13:29
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