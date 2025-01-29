Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب يوقع قانونا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين المشتبه في ارتكابهم جرائم

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزمة أوامر تنفيذية سيوقعها ترامب.. من بينها من رفضوا التطعيم ضد كورونا
lebanon 24
30/01/2025 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن وثيقة: ترامب يوقع اليوم أمرا تنفيذيا لإنشاء درع دفاع صاروخي من جيل جديد للولايات المتحدة
lebanon 24
30/01/2025 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أكبر عملية ترحيل في التاريخ.. نقل مئات المهاجرين غير النظاميين من أميركا بطائرات عسكرية
lebanon 24
30/01/2025 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم ترامب: الولايات المتحدة ترحّل "مئات من المهاجرين غير الشرعيين المجرمين"
lebanon 24
30/01/2025 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:20 | 2025-01-29
18:13 | 2025-01-29
18:07 | 2025-01-29
18:06 | 2025-01-29
18:04 | 2025-01-29
17:59 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24