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رئيس الفدرالي: لسنا بحاجة لوصول التضخم إلى مستهدفنا عند 2% لخفض الفائدة

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:08
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