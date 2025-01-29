Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: وزير الدفاع يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: إيران وحلفاؤها لا زالوا يهددون استقرار المنطقة
lebanon 24
30/01/2025 01:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته إلى الضفة الغربية: لن نسمح للمنطقة بأن تتحول إلى غزة أو جنوب لبنان
lebanon 24
30/01/2025 01:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتي خلال استقبال نظيره الإسرائيلي يؤكد أهمية العمل للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإنهاء التوتر وحماية أرواح المدنيين (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/01/2025 01:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي خلال تفقده لمحور فيلادلفيا: السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد الجيش ولن تكون هناك حماس تحكم ولا حماس عسكرية
lebanon 24
30/01/2025 01:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:20 | 2025-01-29
18:13 | 2025-01-29
18:07 | 2025-01-29
18:06 | 2025-01-29
18:04 | 2025-01-29
17:59 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24