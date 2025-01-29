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الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد قتلى غارة إسرائيلية على طمون بالضفة لـ 7

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:30
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