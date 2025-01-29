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مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين: قمنا بتوفير 20 ألف وجبة طعام في جباليا و120 ألف بمدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:42
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