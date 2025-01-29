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انفجار كبير يهز مخيم جنين ناتج عن تفجير منزل من قبل الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
29-01-2025 | 17:13
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