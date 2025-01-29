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"وول ستريت جورنال" عن مصادر مطّلعة: شركة "ميتا" وافقت على دفع نحو 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب ضد الشركة عام 2021

Lebanon 24
29-01-2025 | 17:19
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