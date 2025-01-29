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نائب الرئيس الأميركي بشأن حادث اصطدام طائرتين: نراقب الوضع ولكن في الوقت الحالي دعونا نأمل في الأفضل
Lebanon 24
29-01-2025
|
22:28
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