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وزير الدفاع الأميركي: نراقب الوضع بشأن حادث تصادم الطائرة والمروحية بواشنطن

Lebanon 24
29-01-2025 | 23:08
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