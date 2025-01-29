Advertisement

أخبار عاجلة

الخطوط الجوية الأميركية: 64 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة

Lebanon 24
29-01-2025 | 23:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتل 179 شخصا كانوا على متنها.."مُفاجأة مدوية" بشأن الطائرة الكورية المنكوبة تربك الحسابات
lebanon 24
30/01/2025 08:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الكورية الجنوبية تعلن انتهاء عمليات البحث في موقع تحطم الطائرة المنكوبة التي أودت بحياة 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/01/2025 08:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا عدد ركاب الطائرة الأميركية المنكوبة والمروحية المحطمة
lebanon 24
30/01/2025 08:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوط طيران أذربيجان: 72 شخصا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في كازاخستان
lebanon 24
30/01/2025 08:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:03 | 2025-01-30
01:03 | 2025-01-30
00:59 | 2025-01-30
00:38 | 2025-01-30
00:35 | 2025-01-30
00:33 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24