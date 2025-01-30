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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل أجهزة الإنذار في المطلة منذ فترة قصيرة بعد تحديد هوية زائفة

Lebanon 24
30-01-2025 | 01:45
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