Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز": إسرائيل تعطي توجيهات للحافلات التي تقل أسرى فلسطينيين مقرر الإفراج عنهم بالعودة إلى السجون

Lebanon 24
30-01-2025 | 07:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإفراج عن "عميد الأسرى الفلسطينيين" محمد الطوس بعدما أمضى 39 عاما في السجون الإسرائيلية
lebanon 24
30/01/2025 21:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يأمر بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى "ضمان الخروج الآمن للرهائن الإسرائيليين لاحقا
lebanon 24
30/01/2025 21:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تعليمات إسرائيلية بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد المشاهد التي جرت خلال تسليم الأسيرين الإسرائيليين في خان يونس
lebanon 24
30/01/2025 21:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12: مصلحة السجون الإسرائيلية لا تزال تعمل على تجميع الأسرى الفلسطينيين من أجل الإفراج عنهم
lebanon 24
30/01/2025 21:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:41 | 2025-01-30
13:35 | 2025-01-30
13:21 | 2025-01-30
13:17 | 2025-01-30
13:12 | 2025-01-30
12:50 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24