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إذاعة الجيش الإسرائيلي: المعتقلون الفلسطينيون بقوا في الحافلات ولم تتم إعادتهم إلى غرف السجن

Lebanon 24
30-01-2025 | 08:29
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