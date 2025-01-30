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يديعوت أحرونوت: وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ نظيره التايلندي أن الأوضاع الصحية للأسرى التايلنديين الـ5 جيدة

Lebanon 24
30-01-2025 | 08:33
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