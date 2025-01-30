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الديوان الأميري القطري: أمير قطر أكد في لقائه الشرع الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب السوري

Lebanon 24
30-01-2025 | 09:52
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