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أكسيوس نقلا عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين: نحن الآن في مراحل التحضير لاستئناف المفاوضات والتوجه نحو مرحلتها الثانية

Lebanon 24
30-01-2025 | 09:56
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