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بلجيكا تغلق المجال الجوي وتوقف رحلات الطيران بسبب عطل في التحكم بالملاحة

Lebanon 24
30-01-2025 | 09:57
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