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الجيش الأميركي: رصدنا نشاطا لطائرات عسكرية روسية في القطب الشمالي في وقت سابق من هذا الأسبوع

Lebanon 24
30-01-2025 | 13:12
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