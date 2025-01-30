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القناة 14 الإسرائيلية: إيال زامير هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل خلفًا لهاليفي

Lebanon 24
30-01-2025 | 13:17
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