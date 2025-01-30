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أكسيوس عن مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط: إعادة إعمار غزة قد تستغرق ما بين 10 إلى 15 عاما

Lebanon 24
30-01-2025 | 13:21
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30/01/2025 21:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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