أكسيوس عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط: لم أناقش مع ترامب فكرة نقل الفلسطينيين من غزة وعلينا أن ننهي المرحلة الأولى وننفذها بشكل صحيح ثم ننتقل إلى الثانية

Lebanon 24