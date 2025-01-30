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الأمم المتحدة: نخطّط لإقامة مزيد من نقاط توزيع المساعدات في شمال غزّة مع استمرار عودة السكان
Lebanon 24
30-01-2025
|
17:49
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