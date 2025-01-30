Advertisement

أخبار عاجلة

حريق "كبير" بمنطقة بناء السفن في السويس المصرية ومحاولات للسيطرة عليه (الحدث)

Lebanon 24
30-01-2025 | 22:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفحم 10 سفن صيد وإصابة شخص واحد في حريق منطقة بناء السفن بالسويس بمصر (الحدث)
lebanon 24
31/01/2025 08:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير داخل "مول" تجاري!
lebanon 24
31/01/2025 08:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حريق كبير في منطقة عرمون
lebanon 24
31/01/2025 08:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى لـ "الجديد": ندفع باتجاه الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام العهد الجديد
lebanon 24
31/01/2025 08:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:45 | 2025-01-31
00:34 | 2025-01-31
00:32 | 2025-01-31
00:31 | 2025-01-31
00:29 | 2025-01-31
00:21 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24