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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد مناقشة أمنية اليوم بشأن إمكانية استئناف القتال في حال انهيار اتفاق غزة

Lebanon 24
30-01-2025 | 23:03
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