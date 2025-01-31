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الجيش الإسرائيلي: مهاجمة موقع عسكري يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية

Lebanon 24
31-01-2025 | 00:32
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