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استطلاع لمعاريف: 4% من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب بشكل كامل

Lebanon 24
31-01-2025 | 01:24
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