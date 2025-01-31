وزير الخارجية المصري: نقلت رسالة من الرئيس المصري إلى الرئيس عون ونحن على ثقة بأن الرئيس عون سيقود البلاد نحو الآمن وجهنا دعوة رسمية من الرئيس السيسي لزيارة بلده الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة

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