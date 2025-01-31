وزير الخارجية المصري: نتطلع إلى تفعيل اللجنة العليا المشتركة فور تشكيل الحكومة وبحثنا الدور المصري في إعادة الإعمار في لبنان والشركات المصرية في خدمة لبنان لتنفيذ كل مشروعات التعافي

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