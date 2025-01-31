وزير الخارجية المصري: بحثنا أهمية تنفيذ القرار 1701 واكدنا أن مصر حريصة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ورحبنا بانتشار الجيش في كل لبنان ونؤكد أن مصر مستعدة لتقديم الدعم للجيش

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