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وزير الخارجية المصري: مصر تؤكد على وجوب الالتزام باتفاق وقف النار ولدينا اتصالات دائمة مع الوزير بو حبيب وفرنسا وأميركا في هذا الاطار

Lebanon 24
31-01-2025 | 03:39
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