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الدفاع المدني في غزة: فقدنا خلال العدوان الإسرائيلي نحو 85 % من منشآتنا ومعداتنا

Lebanon 24
31-01-2025 | 04:08
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