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وفد من السلطة الفلسطينية يبحث مع الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل تشغيل معبر رفح (العربية)
Lebanon 24
31-01-2025
|
04:15
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