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يديعوت أحرونوت: مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية في تل أبيب للمطالبة بتنفيذ كل مراحل الصفقة

Lebanon 24
31-01-2025 | 04:42
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