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يديعوت أحرونوت: النيابة الإسرائيلية تتهم جنديين من الاحتياط في الجيش بالتجسس لصالح إيران وارتكاب أعمال تضر بأمن الدولة

Lebanon 24
31-01-2025 | 05:22
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