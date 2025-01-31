Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصرية: حريصون على أمن لبنان واستقراره وأهمية الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب وندين استهداف المدنيين

Lebanon 24
31-01-2025 | 05:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: بحثنا أهمية تنفيذ القرار 1701 واكدنا أن مصر حريصة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ورحبنا بانتشار الجيش في كل لبنان ونؤكد أن مصر مستعدة لتقديم الدعم للجيش
lebanon 24
31/01/2025 19:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نتطلع إلى تفعيل اللجنة العليا المشتركة فور تشكيل الحكومة وبحثنا الدور المصري في إعادة الإعمار في لبنان والشركات المصرية في خدمة لبنان لتنفيذ كل مشروعات التعافي
lebanon 24
31/01/2025 19:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام خلال لقائه وزير الخارجية السعودي: هناك فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها ونعمل بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس على ذلك
lebanon 24
31/01/2025 19:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وزير الخارجية في حركة مستمرة ولم يتوان لحظة الا وأظهر وجهة النظر اللبنانية في مكانها إن كان في موضوع النازحين وفي موضوع العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
31/01/2025 19:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:44 | 2025-01-31
11:43 | 2025-01-31
11:42 | 2025-01-31
11:41 | 2025-01-31
11:32 | 2025-01-31
11:31 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24