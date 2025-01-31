عبد العاطي: اللقاء كان ودياً مع بري وأكدنا ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان وسط الواقع الإقليمي المُضطرب

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