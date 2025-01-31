عبد العاطي: تحدثت مع بري عن "حكمته" في إدارة مجلس النواب وأبلغته موقف مصر الثابت الذي يدين أي انتهاك لسيادة لبنان كما أكدنا على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية

Lebanon 24