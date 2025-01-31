Advertisement

أخبار عاجلة

عبد العاطي: أكّدنا على أهمية وضرورة عودة سكان جنوب لبنان والبقاع إلى قراهم ومدنهم

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: التعليمات التي نشرت سابقا سارية ولا يسمح لسكان قرى في جنوب لبنان بالعودة حتى إشعار آخر
lebanon 24
31/01/2025 19:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية: حريصون على أمن لبنان واستقراره وأهمية الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب وندين استهداف المدنيين
lebanon 24
31/01/2025 19:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: مشهد العودة إلى جنوب لبنان كان مشرفاً ونعم انتصرنا لأننا رجعنا واستطعنا استعادة الأرض ولأن المحتل سيخرج وينسحب غصباً عنه بسبب الصمود والتضحيات
lebanon 24
31/01/2025 19:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: لم ننتصر في الحرب... وهذا ما قاله عن مشهد عودة الجنوبيين إلى بلداتهم
lebanon 24
31/01/2025 19:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:44 | 2025-01-31
11:43 | 2025-01-31
11:42 | 2025-01-31
11:41 | 2025-01-31
11:32 | 2025-01-31
11:31 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24