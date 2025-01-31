Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الكولومبي يطلب من مواطني بلاده الذين ليس لديهم وثائق في أميركا بترك وظائفهم على الفور والعودة

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يؤكد لنظيره الكولومبي غوستافو بيترو دعم شعبه وبلاده في مواجهة الإجراءات الأميركية الأخيرة
lebanon 24
31/01/2025 19:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كولومبيا: طائرة إضافية تقل مواطنين مرحلين من أميركا وصلت البلاد (الشرق)
lebanon 24
31/01/2025 19:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الكولومبي: الكولومبيون المرحّلون من الولايات المتحدة يصلون إلى بوغوتا بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين
lebanon 24
31/01/2025 19:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: على كل دولة مسؤولية استعادة مواطنيها الذين يوجدون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة
lebanon 24
31/01/2025 19:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:44 | 2025-01-31
11:43 | 2025-01-31
11:42 | 2025-01-31
11:41 | 2025-01-31
11:32 | 2025-01-31
11:31 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24