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عبد العاطي: لا ذريعة لأي انتهاك ولأي تواجد إسرائيلي في لبنان ونؤكد على دور الجيش اللبناني المهم جداً

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:31
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