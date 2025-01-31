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"رويترز": وزيرا الخارجية التركي والروسي يبحثان هاتفياً الوضع في سوريا

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:13
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