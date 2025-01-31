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الاتحاد الأوروبي: مهمة مراقبة معبر رفح ستكون مدنية وتستند إلى اتفاق 2005
Lebanon 24
31-01-2025
|
15:51
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