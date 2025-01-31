Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: "إرهابيون مسلحون" أطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في سوريا

Lebanon 24
31-01-2025 | 16:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الكابينت" يجتمع هذه الأثناء وعلى جدول أعماله التطورات في سوريا
lebanon 24
01/02/2025 00:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن "مصادرة" دبابات سورية غير مستخدمة وأسلحة وذخائر في مواقع للجيش السوري خلال عمليات تمشيط قرب المنطقة العازلة
lebanon 24
01/02/2025 00:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يقدّر بأن 80% من قدرات الجيش السوري قد دُمّرت ويقول إنّه يستعد لبقاء طويل في المنطقة العازلة
lebanon 24
01/02/2025 00:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم القوات الأممية في سوريا لسي إن إن: ما زلنا في مواقعنا رغم سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة
lebanon 24
01/02/2025 00:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:47 | 2025-01-31
17:43 | 2025-01-31
17:42 | 2025-01-31
17:31 | 2025-01-31
17:25 | 2025-01-31
17:21 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24