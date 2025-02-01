Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر مطلعة في حماس لـ"الشرق": سيتم تسليم الأسرى الإسرائيليين مبكرا صباح اليوم

Lebanon 24
01-02-2025 | 00:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي أطلق سراح الرعاة الـ3 الذين كان اعتقلهم في محيط عين عرب - الوزاني صباح اليوم وقام بتسليمهم إلى قوات "اليونيفيل"
lebanon 24
01/02/2025 09:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" نقلاً عن مصادر إسرائيلية: بدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر
lebanon 24
01/02/2025 09:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم وضمن أي فئة منهم وستمتد طيلة فترة "المرحلة 1" من الاتفاق
lebanon 24
01/02/2025 09:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرنوت": الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى حماس
lebanon 24
01/02/2025 09:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:58 | 2025-02-01
01:57 | 2025-02-01
01:45 | 2025-02-01
01:39 | 2025-02-01
01:35 | 2025-02-01
01:19 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24