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مصلحة السجون الإسرائيلية: بمجرد حصولنا على موافقة السلطات سينقل الفلسطينيون من سجن عوفر إلى نقاط الإفراج بالضفة ومعبر كرم أبوسالم

Lebanon 24
01-02-2025 | 01:07
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