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أخبار عاجلة
بدء إجراءات تسليم الأسرى الإسرائيليين في مدينة غزة وخان يونس
Lebanon 24
01-02-2025
|
01:35
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